Henrique yine golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique üçüncü golünü kaydetti.

21.10.2019 08:57
Henrique yine golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique üçüncü golünü kaydetti.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Henrique Konzen Medina da Silva gollerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu ligde geride kalan 8.hafta sonunda 3.golünü attı. Kasımpaşa maçının 56.dakikasında fileleri havalandıran Pedro Henrique daha önce Galatasaray ve Denizlispor maçlarında gol atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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