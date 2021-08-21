Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
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Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor

Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.

NEW Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü.

Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD'nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor.

Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini söyledi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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