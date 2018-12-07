Heniyye, Katar Gazze'yi İmar Komitesi Başkanıyla Siyasi Gelişmeleri Görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi ile Filistin'deki siyasi gelişmeleri görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, Katar İmar Komitesi İmadi ile Gazze'de bir araya gelerek Filistin'deki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların son bulması için harcanan çabaların masaya yatırıldığı kaydedildi.

İmadi, dün, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne gelmişti.