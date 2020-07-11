Heniyye'den, İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracak strateji benimseme çağrısı
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Heniyye'den, İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracak strateji benimseme çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını boşa çıkaracak bir strateji geliştirme çağrısında bulundu.

Heniyye'den, İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracak strateji benimseme çağrısı
11.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:28

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını boşa çıkaracak bir strateji geliştirme çağrısında bulundu.

Heniyye, 6 Arap derneğinin "Yüzyılın Anlaşması" ve ilhak planlarıyla mücadele için düzenlediği ve Filistin örgütleri liderleri ile Arap Meslek Odaları Federasyonundan temsilcilerin katıldığı sanal Arap Forumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması ve ilhak planının boşa çıkarılması ve Filistin meselesine iadeiitibarının sağlanması için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

Heniyye, söz konusu stratejinin, "Filistin birliğinin sağlanması, tüm direniş gruplarının benimsenmesi ve bölgede Filistin'in pozisyonunu destekleyen bir Arap-İslam bloku oluşturulması" üzerine temellendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Filistin halkı Siyonist düşmanla mücadelesinde bir dönüşüm yaşıyor ve bu, Filistin'in varoluşuyla alakalı her şeyi sonlandırmayı hedefleyen planlarda ifadesini buluyor." diyen Heniyye, ilhak planının, "genişleme, yerleşim birimi inşaatı, Yahudileştirme ve tehcir" üzerine kurulu İsrail projesinin taçlandırılması anlamına geldiğini aktardı.

Heniyye, direniş güçlerinin, İsrail'le mücadeleye girmeye hazır olduğunu ve ona vuracağı darbelerin acı verici olacağını vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Kaynak: AA

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