Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü

19.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:28
Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile Filistin uzlaşısıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile Filistin uzlaşısıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Mladenov ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Filistin ulusal diyaloğu ile bölünmüşlüğe son verme meselelerini masaya yatırdı.

Heniyye, görüşmede Fetih hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında yapılan diyalog görüşmelerine değinerek, ulusal diyalog sürecinin Hamas'ın stratejik bir tercihi olduğunu söyledi.

Herkesin Filistin davasının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve ortak tehlikelerin farkında olduğunu belirten Heniyye, bu nedenle Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), yönetim ve sahada ulusal ortaklığı gerçekleştirmek ve bu davayı korumak için ulusal uzlaşıya varma konusunda olumlu beklentiler olduğunu ifade etti.

Heniyye, Hamas ve Fetih arasında devam eden ciddi ve derin tartışmaların, iki hareketin de iradesini ve bölünmüşlük sayfasını kapatma, anlaşmazlıkları aşma, ulusal uzlaşıyı tesis etme, yurt içi ve yurtdışındaki tüm Filistin halkı için birlik sağlama, ulusal kurumları tüm kesimlerin katılımıyla yeniden dizayn etme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ekledi.

Ulusal birlik sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı dış baskılar olduğundan bahseden Heniyye, ancak bunların sarf edilen ortak çabaları başarısızlığa uğratamayacağını, geriye dönmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ise BM'nin Filistin'de ulusal uzlaşıyı tesis etme ve demokratik temelli siyasi bir rejim kurma yolunda atılan her adıma destek verdiğini ifade etti.

Mladenov, ulusal uzlaşının başarıya ulaşması için bu süreçteki olumlu atmosferin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Filistinli grupların genel sekreterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de ise İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sadri Alışık İbrahim Selim Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Şenol Güneş Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Karar Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 22:32:28. #1.15#
title