Hendekte ev yangını
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Hendekte ev yangını

12.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:10
Hendekte ev yangını

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde Muhammet Tiryaki'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Aksu ve Dikmen mahalleleri itfaiye araçları sevk edildi.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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