Hendekli pilot Sinop'ta yarışlara katıldı

09.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:20

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'nun tam destek verdiği, Hendekli pilot Engin Başkurt ve Co Pilot Şükrü Mindiloğlu, Sinop'ta yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayak yarışlarına katıldı.



Sinop Off-Road Kulübü'nün (SİNOFF) organizatörlüğünde, Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayak yarışı, 09-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleşecek. 50 ekip ve 25 Off-Road aracının katıldığı yarışlara, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun tam destek verdiği Hendekli Pilot Engin Başkurt ve Co Pilot Şükrü Mindiloğlu'da katıldı. Yarışta pilotlar ilk gün Akliman'da Yalçın Öztaban etabı için mücadele edecek. Ardından 10 Kasım günü Bostancı Kışla Burnu'nda 'Atam İzindeyiz' etabında pilotlar yarışacak.



Yarışlarda iddialıyız



Hendekli pilotlara tam destek veren Başkan Babaoğlu, ikiliye başarılar diledi. Başkurt ve Mindiloğlu'nun Off-Road yarışlarında büyük başarıları olduğuna dikkat çeken Babaoğlu, "Sporun her branşında Hendek'imizi temsil eden tüm değerlerimizi korumaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Off-Road yarışlarına katılan iki isim Hendek'imizin farkını ortaya koyuyor" dedi.



Başkurt ve Mindiloğlu ise Sakarya'ya selam göndererek yarışlarda iddialı olduklarını söyledi ve Başkan Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA