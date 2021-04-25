Hendekli muhtar çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor
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Hendekli muhtar çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor

Hendekli muhtar çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde köy konağının bir köşesini kütüphaneye dönüştüren muhtar İsmail Pehlivan, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde köy konağının bir köşesini kütüphaneye dönüştüren muhtar İsmail Pehlivan, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Gündoğan Mahalle muhtarı Pehlivan, atıl durumdaki köy konağı binasında tadilat yaparak bir köşesini kütüphane haline getirdi.

Çocukların boş zamanlarında kitap okumalarını sağlayan Pehlivan, gazetecilere, "İstedikleri kitabı seçerek evlerinde okuma fırsatı buluyorlar. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Kütüphanemizde daha çok kitabın yer alması için tüm gayretimizle çaba sarf edeceğiz. Her şey geleceğimiz çocuklarımız için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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