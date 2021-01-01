Hendek'teki patlamaya rağmen 'havai fişek' atılması polisi alarma geçirdi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından ilçede alınan yasak kararına rağmen ilçede yeni yıla girilirken havai fişek atılması polisi alarma geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hendek ilçesinde yeni yıla girilmesinin ardından havai fişek atıldı. 3 Temmuz tarihinde Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmesinin ardından havai fişek atılması yasaklanmıştı. Hem havai fişek atılmasının hem de kutlama yapılmasının yasak olduğu saatlerde atılan havai fişek için polis ekipleri inceleme başlattı. Havai fişeğin atılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS