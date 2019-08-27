Hendek'te yollar yeni yüzüne kavuştu

27.08.2019 14:26

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında Hendek'te 2 mahallenin daha yenileme çalışmaları tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri Hendek Güney ile Kadifekale mahalleleri arasında başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. 6 buçuk kilometrelik arterde 6 bin 500 ton asfalt kullanılırken; Kadifekale Mahalle Muhtarı Süleyman Arslanoğlu, yenileme çalışmaları dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.



Yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyetini belirten Kadifekale Mahalle Muhtarı Süleyman Arslanoğlu "Burası 150 yıllık bir köy ve maalesef uzun yıllardır köyümüz hizmet konusunda biraz geri planda kaldı. Yol yenileme çalışmaları yapılmadan önce köyden bir yere giderken kaza riskinden dolayı korkarak gidip gelirdik. Yapılan yol yenileme çalışmaları sonucunda yollarımız çok daha güvenli bir hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve emeği geçen bütün herkese mahalle halkımız ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA