Hendek'te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Hendek'te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza

06.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:33
Hendek'te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yılbaşı gecesi havai fişek atan M.S.'ye bin 327 TL ceza kesildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yılbaşı gecesi havai fişek atan M.S.'ye bin 327 TL ceza kesildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havai fişekli kutlama yapan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, 3 Temmuz 2020 tarihinde havai fişek fabrikasında patlamanın yaşandığı ilçede M.S.'nin yeni yıla girilmesiyle birlikte havai fişek attığını tespit etti. M.S.'ye 'Ateşleyici Yeterlilik Belgesi' olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile bin 327 TL ceza kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hendek'te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:33:54. #1.15#
title