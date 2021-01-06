Hendek'te yılbaşı gecesi havai fişek atan kişiye ceza

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yılbaşı gecesi havai fişek atan M.S.'ye bin 327 TL ceza kesildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havai fişekli kutlama yapan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, 3 Temmuz 2020 tarihinde havai fişek fabrikasında patlamanın yaşandığı ilçede M.S.'nin yeni yıla girilmesiyle birlikte havai fişek attığını tespit etti. M.S.'ye 'Ateşleyici Yeterlilik Belgesi' olmaması ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesi ile bin 327 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS