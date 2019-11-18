Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)

18.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:48

YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği evde çıkan yangına, ilk belirlemelere göre, devrilen elektrikli sobanın neden olduğu bildirildi. Kardeşlerin de çatının çökmesiyle öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi baba İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın bahçede bulunduğu sırada yaşanan acı olayın ardından yapılan incelemeler tamamlandı. 2 kardeşin cenazeleri, morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA