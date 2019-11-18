Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü
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Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞSakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi.

18.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:55
Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü

Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)

YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi olan İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın ise bahçede bulunduğu sırada çıkan yangında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü
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