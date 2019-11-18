Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü
Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞSakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi.
Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü (2)
YANGINA DEVRİLEN ELEKTRİKLİ SOBA NEDEN OLMUŞ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yanan evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre devrilen elektrikli sobanın yangına neden olduğu, çatının çökmesiyle 2 kardeşin öldüğü belirlendi. İnşaat işçisi olan İsa Çolak'ın işte, anne Cansu Çolak'ın ise bahçede bulunduğu sırada çıkan yangında yaşamlarını kaybeden kardeşlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Haber Videosu: Hendek'te yangın; 2 çocuk öldü