Hendek'te yağmur suyu hattı ve yenileme çalışmaları devam ediyor
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Hendek'te yağmur suyu hattı ve yenileme çalışmaları devam ediyor

22.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:33
Hendek'te yağmur suyu hattı ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu hattı ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağmur suyu hattı ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından ulaşım eylem planı kapsamında şehir merkezinde daha modern ve konforlu ulaşım sağlanması adına başlatılan düzenlemeler Başpınar Mahallesi'nde devam ediyor.

Çalışma kapsamında Cumhur Yüzlü Caddesi, 1143. Sokak ve Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Caddesi'ni kapsayan arterin yayalar açısından daha konforlu ve güvenli hale gelmesi planlanırken, bu güzergahta yağmur suyu güçlendirme, kilitli parke ve bordür çalışmaları hızlandırıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 650 metre uzunluğundaki güzergahta 195 araçlık cep otopark ve çift taraflı kaldırım yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, "Ayrıca ekiplerimiz güzergahtaki alt yapıyı güçlendirerek, yağmur suyu hattını yenilerken, eskiyen ve işlevliğini kaybeden mazgallar yenileriyle değiştiriliyor. Çift taraflı bordür ve kilitli parke çalışmalarının tamamlanmasının ardından 650 metrelik bu güzergaha sıcak asfalt serimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehir merkezinde başlattığımız ulaşıma nefes aldıracak ve Hendek'imizi geleceğe taşıyacak bu çalışmaları artarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Hemşehrilerimizin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına bu tarz çalışmalara büyük önem veriyoruz. Şehrimizin tüm sokakları her geçen gün daha modern görünüme kavuşuyor. Tüm sorunları hep birlikte güçlü şekilde kalıcı çalışmalarla çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizin tüm sorunları bu çalışmalar neticesinde tek tek çözülüyor. Hendek ehline emanet."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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