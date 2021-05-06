Hendek'te vefalı yeğenden şehit asker amcasına şehadetinin yıl dönümünde anma etkinliği

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Muhammet Baykara, 1999 yılında Bingöl'de şehit düşen asker amcası için anma etkinliği düzenledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Muhammet Baykara, 1999 yılında Bingöl'de şehit düşen asker amcası için anma etkinliği düzenledi.

Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden yeğen Baykara, Bingöl'ün Yayladere mevkisinde 22 yıl önce terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada şehit olan amcası Piyade Komando Çavuş Mehmet Baykara'ya vefa borcunu yerine getirmek istedi.

Aile üyeleriyle boş bir arazinin zeminine dev harflerle amcasının ismini kazıyan Baykara, daha sonra harflerin bulunduğu alanda ateş yaktı.

Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulunan Baykara ve aile fertleri, İstiklal Marşı okuyarak anma etkinliği gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer