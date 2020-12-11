Hendek'te uyuşturucu operasyonunda 755 gram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 755 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, Hendek Şeyhler Mahallesi'ne sivil olarak giden ekipler ormanlık alanda iki şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan kontrollerde isimlerinin H.U. ve A.Z. olduğu öğrenilen şahısların üst aramasında 2 ayrı şeffaf poşet içinde 375 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan Kargalıhanbaba Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandıkları ihbarını alan ekipler Y.U. ve M.C.U'nun evinde arama yaptı.

İkamette yapılan aramada, 4 adet gazete kağıdının içine sarılmış 380 gram kubar esrar bulundu.

Toplam 755 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer