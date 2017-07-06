Hendek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Hendek'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hendek'te 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Kara yolu Akova Mahallesi mevki Ankara istikametinde ilerleyen İbrahim Hamaloğlu idaresindeki 67 NR 217 plakalı tır, D-100 Kara yolu üzerinde park halinde bulunan 55 JL 492 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Hamaloğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe sıkışan yol ekiplerin çalışması sonucu tekrar normale döndü.