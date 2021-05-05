Hendek'te "tam kapanma" denetimleri incelendi
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Hendek'te "tam kapanma" denetimleri incelendi

Hendek'te 'tam kapanma' denetimleri incelendi
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçe genelinde kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçe genelinde kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti.

Kaymakam Acır ve beraberindeki heyet, "tam kapanma" süresinde alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere D-100 kara yolu üzerindeki kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek denetimlere katıldı.

Daha sonra ilçenin kuzey bölgesinde yer alan Çamdağı kontrol noktasına geçen heyet, burada görevli ekiple bir süre sohbet etti.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişesi mevkisinde kurulan diğer kontrol noktasına ziyarette bulunan heyet, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Ziyaretlerde İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, İlçe Müftüsü Murtaza Gür, Hendek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Yaşar Demirel, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği Başkanı Erdal Aydın ile diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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