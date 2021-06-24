Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yağbasan Mahallesi'nde seyreden S.B. idaresindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer