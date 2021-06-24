Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yağbasan Mahallesi'nde seyreden S.B. idaresindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Hendek'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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