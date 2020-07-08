Hendek'te otomobil yangını Hendek ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hendek ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde giden Ahmet Günaydın idaresindeki 54 DK 978 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilini durduran sürücü, araçtan çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Hendek Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA