Hendek'te Kovid-19 sonrası kılınan ilk cuma namazı için kurban kesildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.
29.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:36
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.
Hendek Rasimpaşa Camisi önünde Hendek Müftülüğü tarafından şükür kurbanı kesildi.
Kurban kesimine, Hendek Müftüsü Murtaza Gür, Rasimpaşa Camisi imam hatipleri ve müftülük personeli katıldı.
Kurban etinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA