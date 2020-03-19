Hendek'te koronavirüs tedbirleri Hendek Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Hendek Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerini denetlediği belirtildi.

Ekiplerin, iş yeri sahipleri karara uyulması konusunda uyardığı aktarılan açıklamada, usulsüz fiyat artışına karşı fiyat etiketi denetimi de yapıldığı kaydedildi.

Vatandaşların bu süreçte daha dikkatli olması istenen açıklamada, "Vatandaşlarımız fahiş fiyat artışı ve gıda güvenliği konularında belediyemizin 444 54 03 numaralı iletişim merkezini arayarak ya da 0555 888 54 03 nolu WhatsApp ihbar hattına yazarak şikayette bulunabilir. Ayrıca gıda güvenliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikayetler, Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp ihbar hattına (0 501 174 0 174), fahiş fiyat artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının 'VİMER-189' ihbar hattına, Ticaret Bakanlığının Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına yapılabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA