Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hendek Belediyesi, ilçede etkisini gösteren karın ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hendek Belediyesi, ilçede etkisini gösteren karın ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından teyakkuza geçen ekipler, günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması için yoğun mesai harcıyor.

Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açan ekipler, Bakacak, Kurtuluş, Yeniyayla, Dikmen ve Göksu mahallerinde çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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