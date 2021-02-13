Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
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Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

13.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:41
Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kar yağışının başlamasının ardından önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kar yağışının başlamasının ardından önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

Hendek'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.


Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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