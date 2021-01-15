Hendek'te kar yağışı
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Hendek'te kar yağışı

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:41

Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı SAKARYA - Sakarya'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde kar yağışı

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı SAKARYA - Sakarya'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hendek ilçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçeye bağlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaali ilçesinin yüksek kesimleri ile Çamdağı bölgesinde de kar etkisini gösteriyor.

Hendek'te kar yağışı
Hendek'te kar yağışı
Hendek'te kar yağışı
Hendek'te kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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