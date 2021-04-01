Hendek'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hendek'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Hendek'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıza Faruk K'nin kullandığı 54 KF 317 plakalı otomobil ile Ferhat A. idaresindeki 34 EJ 59 plakalı otomobil, Mahmutbey Mahallesi 3504 ve 1076 Sokak'ın kesiştiği yolda çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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