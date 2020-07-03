Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (5) YARALI SAYISI 56'YA YÜKSELDİSakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir.

YARALI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir can kaybı yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevk edilmiştir." diye açıklamada bulundu.

Kaynak: DHA