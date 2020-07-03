Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (15)
4 ÖLÜ, 103 YARALIİl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 4 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 103 kişinin yaralandığını bildirdi.
03.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:06
4 ÖLÜ, 103 YARALI
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 4 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 103 kişinin yaralandığını bildirdi. Fabrika sahasında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA