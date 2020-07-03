Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 83 yaralı (10) HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BABAOĞLU: 4 ÖLÜ, 83 YARALI VARHendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BABAOĞLU: 4 ÖLÜ, 83 YARALI VAR

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi. Babaoğlu ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, fabrikanın tüm alanlarına ulaşılamadığını belirtti. Babaoğlu aynı fabrikada, 2009 yılında da bir patlama yaşandığını, sonrasında Avrupa standartlarında tedbirler alınarak, fabrikanın yeniden inşa edildiğini, ancak bugün üzücü olayın meydana geldiğini kaydetti.2009 yılının Ağustos ayında, fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: DHA