Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)
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Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM: 41 YARALI HASTANELERE KALDIRILDISakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür" dedi.

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)
03.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:28

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM: 41 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür" dedi.

Vali Kaldırım, fabrika deposunda 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğunu söyleyerek, fabrikada patlama sırasında 100'ün üzerinde işçi olduğunu söyledi. Şu ana kadar hayatını kaybeden işçi tespiti yapılmadığını belirten Kaldırım, 41 işçinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, bazı işçilerin ise kendi çabalarıyla fabrikadan kurtulduğunu söyledi.110 TON CİVARINDA PATLAYICIPatlamanın saat 11.00'de meydana geldiğini söyleyen Vali Oktay Kaldırım, "Saat 11.10 sularında şiddetli bir patlama oldu. Tabii burası bir havai fişek fabrikası ve deposu büyük olan fabrika. Deposunda da 110 ton civarında patlayıcı, havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda patlamalar devam ediyor. Sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerinde. Patlamalar devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyor. Kurumda 190 çalışan var" dedi.Vali Kaldırım sabotaj gibi bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Fabrika sahibinden teyit aldığımız bilgi, patlama sırasında içeride 100'ün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden, içeriden çıkanlarda da bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz tüm ekiplerimizle sahadayız. Olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da zaten müdahaleyi yapacağız. İnşallah dediğim gibi bir can kaybı olmaz. Buranın denetimleri de en son 3'üncü ayda yapılmış, sürekli denetleniyor. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Herhangi bir nedenle patlamanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir sabotaj gibi bir bulguya daha rastlamadık. Şu anda arkadaşların çalışması devam ediyor. Süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili biz de buradayız. Bütün ekiplerimiz burada. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendiliğinden çıkanlar olduğunu söyledi arkadaşlarımız."Jandarma ekipleri yeni patlama ihtimaline karşı bölgede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın ilk stok deposunda çıktığı öğrenilirken, patlamanın nedeni belirlenemedi.'41 YARALIYI HASTANEYE KALDIRDIK'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok, şükür. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" diye açıklama yaptı.


Kaynak: DHA

Manşet

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