Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 74 yaralı (8) HAVAİ FİŞEK FABRİKASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin öldüğü, biri ağır, 74 kişinin de yaralandığı açıklandı.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin öldüğü, biri ağır, 74 kişinin de yaralandığı açıklandı.Yangının kontrol altına alındığı, havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika, havadan drone ile görüntülendi.Görüntülerde, dumanların tüttüğü fabrikaya ait binaların patlamaların şiddetiyle büyük zarar gördüğü, çatılarında sadece profil demirlerinin kaldığı, bazılarının ise duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Kaynak: DHA