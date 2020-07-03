Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (6) BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAKAN KOCA: 2 CAN KAYI, 73 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Hendek'te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."BAKANLAR HENDEK'TEBu arada, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hendek'e geldi. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alıyor.

ANKARA,

Kaynak: DHA