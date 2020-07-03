Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (2)- Yeniden
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Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (2)- Yeniden

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (2)- Yeniden
03.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:51

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 10 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı.İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. 3 BAKAN KENTE GELİYOR

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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