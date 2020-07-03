Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (1) SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

-SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

- Sakarya

Kaynak: DHA