Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden

Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangına, emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracıyla ilk müdahaleyi yaptı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangına, emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracıyla ilk müdahaleyi yaptı. Alevler, ahır ve samanlığa sıçramadan ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Hendek ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde, Muhammed Tuz'a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, hemen dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aksu'da oturan emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracı ile yaptı. İlk müdahaleyle yangının evin yan tarafında bulunan ahır ve samanlığa sıçraması önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi. 


Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden
Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ev yangınına ilk müdahale, emekli itfaiyeciden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:35:26. #1.16#

title