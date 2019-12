Hendek'te dayanışma gecesinde gönüllerince eğlendiler

04.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:22

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Hendek'te düzenlenen dayanışma gecesinde davetliler güzel bir akşam yaşarken, çocuklar ise oyun parkında gönüllerince oynadı. Tüm misafirleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, görme engelli Yusuf Durdurmuş'un plaketi ile duygu dolu anlar yaşadı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Hendek Belediyesi ve Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği işbirliğinde, engellilere yönelik eğlence ve yemek programı tertiplendi. HGM Düğün Salonunda Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Halil İbrahim Acır, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Fatih Öztürk, MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı, BBP İlçe Başkanı Engin Yapıcı, Hendek Belediyesi meclis üyeleri, Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen, Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Sakarya Temsilcisi Murat Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye daire müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı.



Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen, engelliler gününün bayram değil farkındalık günü olduğunu söyledi. Aygen, "Engel olan engelleri kaldırmanın yolu eğitimden geçer. Yeter ki engel olmayın, farkında olmanız bile yeter" dedi. Daha sonra konuşan ve aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyesi olan Belediye Meclis üyesi Hamdullah Akçay ise, "3 Aralık'ta değil her gün sizinle beraberiz. Türkiye'de engellilere yönelik hizmetlerde örnek bir ilçe olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi. Akçay'ın ardından konuşan dernek yönetim kurulu üyesi olan Belediye Meclis üyesi Hamit İsmailoğlu, "Her zaman yanınızdayım" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra söz alan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, düzenlenen dayanışma gecesine katılan herkese teşekkür ederek, " Her birimiz birer engelli adayıyız. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin her zaman yanınızda olmak hem kamu görevimiz hem insani görevimiz. Sizlerin yaşadıklarını her gün her an empati yaparak yüreğimde hissediyorum. Bize sizlerden gelen talepleri kısa sürede elimizden geldiği kadar çözmeye çalışıyoruz. Yeter ki sorunları iletin.Her zaman yanınızda, yakınınızda, başınız her sıkıştığınızda ben buradayım.Şehrimizde hayatı kolaylaştırmak adına hepimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu. Babaoğlu'nun ardından söz alan Kaymakam Halil İbrahim Acır'da, "Dayanışma gecesini düzenleyen Belediye Başkanımıza bu ince davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Hepinize bundan sonra ki yaşamlarınızda mutlular dilerim" diye konuştu.



Son olarak görme engelliler adına söz alan milli yüzücü Yusuf Durdurmuş, "Engeller bir gün hatırlanmak için yoklar. Sağolsun Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu sorunlarımızı çözüyor, bizlerle yakından ilgileniyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Durdurmuş konuşmasının ardından engelliler adına Başkan Babaoğlu'na plaket takdim etti. Yenilen yemeğin ardından Başkan Babaoğlu çocuklara balon ve pamuk şeker dağıtırken, çalınan müzikler dayanışma gecesine renk kattı.Güle oynaya çok keyifli akşam geçiren davetliler, oyun parkında gönüllerince eğlendiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA