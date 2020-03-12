Hendek'te cinayet şüphelisi tutuklandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi'nde Ziya Zülküf Yayan'ı öldürdüğü şüphesiyle arandığı için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yakalanan B.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA