Hendek'te çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
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Hendek'te çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:22
Hendek'te çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 2052. Sokak'ta Sinan Ünlü'ye ait üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.

Kaynak: AA
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