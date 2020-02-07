Hendek'te çıkan yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:22

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 2052. Sokak'ta Sinan Ünlü'ye ait üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği bildirildi.

Kaynak: AA