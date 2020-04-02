Hendek'te belediyeye ait işyerlerinin kiraları ertelendi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte belediyeye ait iş yerlerinde Nisan ve Mayıs kiralarının ertelendiğini duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte belediyeye ait iş yerlerinde Nisan ve Mayıs kiralarının ertelendiğini duyurdu.

Korona virüs ile mücadelede çalışmalarına ara vermeden devam Hendek Belediyesi, yaşanan bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediyeye ait iş yerlerinin Nisan ve Mayıs kiralarının ertelendiğini duyurdu. Başkan Babaoğlu, belediyeye ait iş yerlerinde bu zor dönemde ticaret yapan esnaf ve sanatkarlara destek olmak için böyle bir karar aldıklarını anlattı.

Korona virüs salgını ile yoğun bir mücadelede olduklarını belirten Babaoğlu, "Salgınla mücadele noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. Diğer yandan vatandaşlarımızın yaşadığı sorun ve zorluklara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyemize ait işyeri kiralarının ertelenmesi kararını aldık. Nisan ve Mayıs ayı kiralarının Haziran ve Temmuz aylarında ödenmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki sürece göre adımlar atmaya devam edeceğiz. Esnaf ve Sanatkarlarımız bizim göz bebeğimizdir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA