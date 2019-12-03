Hendek'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:52

Hendek Belediyesinin katkılarıyla Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yoğun katılımla farkındalık yürüyüşü yapıldı. Ardından engelli vatandaş Zerrin Sadıç tarafından resim sergisi açıldı.



3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Hendek farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda ilk olarak Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği işbirliğinde, Hendek Belediyesi önünden başlayarak Atatürk Parkı içi Nikah ve Toplantı salonuna kadar farkındalık yürüyüşü yapıldı.



Yürüyüşe Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Sercan Candan, Hendek Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Fatih Öztürk, Hendek Belediyesi meclis üyeleri ve daire müdürleri, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ve muhtarlar, Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen ve yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel okullar, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.



'Sevgi engel tanımaz' temalı farkındalık yürüyüşünde vatandaşlar ellerinde, 'Kutlamıyoruz, fark ediyoruz', 'Hata değil çare bulun', 'Ayrımcılık suçtur' yazılı pankart ve dövizler taşıdılar. Atatürk Parkı içi Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonu önüne kadar devam eden yürüyüş sergi açılışıyla son buldu. Ardından Nikah ve Toplantı salonu fuaye alanında, 'Zerrinin cicileri atölyesinden' geliri eğitim, engelli ve sokak canlıları yarına kullanılmak üzere Geri Dönüşüm ve Resim Sergisi açıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Zerrin Sadıç tarafından açılan sergi nedeniyle kendisine teşekkür etti. Babaoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle tüm engeli kardeşlerime ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir gün değil her gün farkındayız, anlıyoruz" dedi.



Babaoğlu, engelli vatandaşlarımızın kent yaşamında ve sosyal hayatta yaşadığı zorlukları iyi bildiklerini ve çözüm için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar toplumu ilgilendirmekte, el birliğiyle çözüm için ortak hareket edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. Babaoğlu'nun konuşmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Acır'da 3 Aralık Dünya Engelliler gününün önemine değinerek, "Tüm engelli bireylerimizin ve ailelerimizin; devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yanlarında olduğumuzu bilmesini istiyorum. Her birine saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Kaymakam Acır ve Başkan Babaoğlu tarafından Zerrin Sadıç'a plaket takdim edildi. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi, açılmasının ardından büyük ilgi topladı. Protokol ve vatandaşlar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgiler alırken, sergisinin 8 Aralık tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA