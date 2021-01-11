Hendek'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hendek'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

11.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:14
Hendek'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakallık Mahallesi İrfan Genç'e ait 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ev sahiplerinin ailece Avustralya'da yaşadığı ve evde kimse bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Samet Aybaba Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hendek'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 21:14:25. #1.15#
title