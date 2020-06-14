Hendek'te, 1725 rakımlı yaylaya hayvanlarla göç SAKARYA'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde yaşayanlar, 113 yıllık geleneği yaşatıp, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'na çıktı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde yaşayanlar, 113 yıllık geleneği yaşatıp, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'na çıktı. Yaklaşık 7,5 kilometrelik yol, yüzlerce hayvanla katedildi.

Hendek'in Dikmen Mahallesi'nde oturanlar, 113 yıllık gelenek gereği yayla göçünü, bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi. Küçükbaş ve büyükbaş sahipleri, süsledikleri hayvanlarını, Sakarya'nın en yüksek noktası olan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'na doğru çan sesleri eşliğinde götürdü. Yaklaşık 7,5 kilometrelik yol, yüzlerce hayvanla katedildi.

Asırlık geleneklerini devam ettirmek için yayla göçünü gerçekleştirdiklerini belirten Hendek Dikmen Mahallesi'nin muhtarı Menderes Ayvaz, "Atalarımızdan kalan geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Yaylaya göç etmeden 1 hafta önce hayvanlar yıkanır, temizlenir, yünleri kesilir, boyanır, süslenir ve köyde toplandıktan sonra hep birlikte yaylaya göç edilir" diye konuştu. Dikmen Yaylası'nın, Sakarya'nın en yüksek noktası olduğunu söyleyen Ayvaz, "Yaylaya göç edildiği zaman yaylamızda oba dediğimiz kısımda hemşehrilerimizle göç nedeniyle bir araya gelerek sohbetler eder, ufak bir de şenlik yapardık. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl göçümüzü sessiz bir şekilde tamamladık" dedi.

Kaynak: DHA