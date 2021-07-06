Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!

Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 6 Temmuz Salı sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!