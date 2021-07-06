Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!
Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 6 Temmuz Salı sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!
6 Temmuz Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!
HENDEK SU KESİNTİSİ
Kesinti Tarihi
05.07.2021/ 15:30 - 17:30
Kesinti Yeri
HENDEK
Kesinti Sebebi
ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE
Etkilenen Yerler
HENDEK;YENİ MH.
Açıklama
SU KESİNTİSİ