Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!

Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün yaşanan su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 6 Temmuz Salı sular ne zaman gelecek? merak etti. İSKİ'nin sitesine göre bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki, Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!

6 Temmuz Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi!

HENDEK SU KESİNTİSİ

Kesinti Tarihi

05.07.2021/ 15:30 - 17:30

Kesinti Yeri

HENDEK

Kesinti Sebebi

ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE

Etkilenen Yerler

HENDEK;YENİ MH.

Açıklama

SU KESİNTİSİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hendek su kesintisi! İzmir su kesintisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:58:14. #1.15#

title