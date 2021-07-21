Hendek protokolü bayramlaştı
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Hendek protokolü bayramlaştı

Hendek protokolü bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hendek Kaymakamlığı tarafından Müftülükte protokol bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hendek Kaymakamlığı tarafından Müftülükte protokol bayramlaşma töreni düzenlendi. Protokol Emniyet ve Jandarma'da bayramlaşırken, Huzurevi sakinleri ve Hendek Devlet Hastanesinde hastaları ziyaret etti.

Halkın katılımıyla gerçekleşen bayramlaşmaya Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Savcısı Çağrı Tolga Taşkın, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, MHP İlçe Başkanı Burhan Namlı ve Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ve Yönetimi, İlçe Müftüsü Murtaza GÜR, MHP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Torunoğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada düzenlenen törenin ardından protokol İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Ardından Melek Nişancı Huzurevi ziyaret edilirken, son olarak Hendek Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek bayramları kutlandı. - SAKARYA

Hendek protokolü bayramlaştı
Hendek protokolü bayramlaştı
Hendek protokolü bayramlaştı
Hendek protokolü bayramlaştı
Hendek protokolü bayramlaştı
Hendek protokolü bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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