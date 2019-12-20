Hendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyor

20.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:20

DİYARBAKIR'da hendek ve barikat olaylarında terör örgütü PKK mensupları tarafından tahrip edilen, 1376 yılında inşa edilen Ermenilerin en büyük kiliselerinden biri olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de içinde olduğu 4 kilise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onarılıp restore ediliyor. Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, onarım için 30 milyon TL bütçe ayrıldığını belirterek, kiliselerin onarım ve restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ermeni cemaatinin Ortadoğu'daki en büyük kilisesi olarak bilinen Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile Mar Patyun Keldani Kilisesi'nin de içinde olduğu 4 kilise, 2015'te hendek ve barikat olaylarında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Onlarca tarihi eserler arasında yer alan kiliselerin ibadete açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onarım ve restorasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA