Hendek meclisi toplanıyor
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Hendek meclisi toplanıyor

Hendek Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı 4 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

02.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:30
Hendek meclisi toplanıyor

ayı olağan meclis toplantısı 4 Aralık günü yapılacak.


Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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