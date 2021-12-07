HENDEK MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Hendek Belediyesi Aralık Ayı Olağanüstü meclis toplantısı 10 Aralık Cuma günü saat 11. 00'da yapılacak. Hendek Belediyesi ana hizmet binası Meclis Toplantı salonunda gerçekleşecek olan mecliste 1 gündem maddesi görüşülecek.

MECLİS TOPLANTI SALONUNDA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında yapılacak olan meclis, 2021 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebini 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince görüşecek. Meclis gündemi, kararları ve raporları şeffaf bir şekilde düzenli olarak www. hendek. bel. tr adresinde ilan edilirken, meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook. com/HendekBelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet