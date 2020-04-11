Hendek, Kocaali ve Akyazı'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Sakarya'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sakarya'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçelerde, cadde ve sokakların boş olduğu, polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi. Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı. Ayrıca ilçede fırınların açık olacağı ve isteyenlerin evlerine servis yapılacağı öğrenildi. Kaynak: AA