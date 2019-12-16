Hendek kar timi göreve hazır

16.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:15

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kar yağışında herhangi bir sorun yaşanmaması ve yolların kapanmaması için 24 saat görev yapmaya hazır 'kar ve buzla mücadele timi' kurduklarını söyledi.



Hendek Belediyesi, olası bir kar yağışında her hangi bir olumsuzluk ve sorun yaşanmaması için personel ve araç parkında hazırlıklarını tamamlayarak kar timi kurdu. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması, yolların kapanmaması ve buzlanmaya karşı önlem olarak ekipmanlar tam manasıyla hazır hale getirildi. Ayrıca ekipler olası bir teyakkuz halinde hayata geçirilecek olan acil eylem planı hakkında bilgilendirildi. Belediye garajında 'kar ve buzla mücadele timiyle' bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgiler vererek, personellere yönelik kısa bir konuşma gerçekleştirdi.



Başkan Babaoğlu, "Meteorolojiden gelecek olan kar uyarısı sonrasında hepinize büyük görevler düşüyor. Vakit geçirmeksizin ve mesai gözetmeksizin Hendek halkının olumsuz etkilenmemesi için kar ile mücadele edeceğiz. Greyderlerimiz, dozerlerimiz, kar küreme araçlarımız, yükleyicimiz, kamyon ve tüm iş makinelerimiz şantiyemizde hazır tutuluyor. Kar yağışı başladığı andan itibaren Hendek halkı için gece gündüz demeden, hep birlikte çalışacağız. Hemşehrilerimizin sorun yaşamaması ve olumsuzluklardan etkilenmemesi için kış boyunca mücadele timimiz teyakkuz halinde 24 saat görevini sürdürecek" dedi



Babaoğlu, "Tüm hazırlıklarımız ve eylem planımız tamamlandı. Hizmet ordumuz ve araç filomuz meteorolojiden gelen uyarı doğrultusunda kar ile mücadele görevine başlayacak. Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumları 444 54 03 İletişim Merkezini arayarak ya da 0555 888 54 03 numaralı WhatsApp hattımıza yazarak belediyemize iletebilirler. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla koordineli bir şekilde gelen tüm bilgiler değerlendirilerek müdahaleler yapılacaktır. Tüm personellerimize şimdiden Allah kolaylık versin. Kar bir esaret değil, nimet ve berekettir" diye konuştu.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, olağanüstü mevsim koşullarının göz önünde bulundurularak tüm birimleri içine alan bir kriz masası oluşturulduğunu da dile getirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA