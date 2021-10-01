HENDEK-KAMPÜS SEFERLERİ BAŞLIYOR

UKOME onaylı 'J' plakalı Özel Halk Otobüsleri öğrencilerin ulaşımı için Hendek-Esentepe Kampüsü arasındaki seferlerine 4 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Ayrıca öğrencilerin derslerine göre otobüs saatlerinde güncelleme yapıldı.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL OTOBÜS

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin, Serdivan Esentepe Kampüsüne ulaşımlarının sağlanması adına otobüs seferleri bu yılda başlatılıyor.

ESNAF HAZIRLIĞINI TAMAMLADI

Hendek Gül Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm standartlara uygun olarak modern taşımacılık yapan 'j' plakalı Hendek Özel Halk Otobüsü esnafı öğrencilerin ulaşımlarında mağdur olmamaları adına hazırlıklarını tamamladı.

KAMPÜS YAZILI ARAÇLAR

Bu kapsamda Rasimpaşa Camii yanından hareket edecek otobüsler, öğrenci yurtlarının bulunduğu duraklardan öğrencileri alarak Esentepe Kampüsüne ulaşacak. Öğrencilerin KART54'lerini kullanarak önünde 'Kampüs' yazılı araçlarla ulaşımlarını sağlayabilecekler.

DERS SAATLERİNE GÖRE DÜZENLEME

Ayrıca öğrencilerin ders saatlerine göre otobüslerin saatlerinde de güncelleme yapıldı. Hendek Terminali/Adapazarı Orta Garaj'dan saat 20: 30'dan sonra kalkan araçların sefer saatlerinde okulların durumuna göre düzenleme yapıldı.

KAMPÜS SEFER SAATLERİ

HENDEK/Rasimpaşa ESENTEPE

08: 00 09: 00

10: 30 11: 30

13: 30 14: 30

16: 00 17: 30

ORTA GARAJ SAATLERİ

HENDEK/TERMİNALİ ADAPAZARI ORTA GARAJ

20: 30 22: 00

21: 00 22: 30

22: 00 23: 00

23: 00 00: 15

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